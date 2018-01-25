Агент защитника "Милана": "Весь мир смеется над этим клубом. Так не ведут дела даже в третьем дивизионе Аргентины"

Агент защитника "Милана" Густаво Гомеса Аугусто Параха раскритиковал руководство клуба. Представитель футболиста надеется, что в ближайшее время "россонери" будут управлять профессионалы.

– Мне бы не хотелось говорить о том, что там происходит. Надеюсь, что в клубе в ближайшее время появятся люди, которые могут его поднять, – приводит Football Italia слова Парахи. – Не удивительно, если взять игрока из третьей или четвертой лиги, который произведет плохое впечатление.

В мире смеются над тем, что происходит в "Милане". Коллеги из "Боки" рассказывали о том, что предложили 5-6 миллионов за Гомеса, а в ответ услышали молчание. Так не ведут дела даже в третьем дивизионе чемпионат Аргентины. То же самое было при переговорах с "Фенербахче".

Они даже не соглашаются на проведение переговоров. Я не понимаю, что происходит. Гомес не играет и у него нет возможности проявить себя. Это современный "Милан". Любой таксист скажет вам то же самое.