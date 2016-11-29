Агент Йоветича провел переговоры с "Фиорентиной"

Агент нападающего "Интера" Стевана Йоветича сегодня встретился с руководством "Фиорентины", сообщает Calciomercato. Клуб из Флоренции еще летом хотел подписать 27-летнего черногорца, но сделка не состоялась, поэтому трансфер может быть оформлен в январе. Миланский клуб вылетел из Лиги Европы, поэтому, скорее всего, будет готов расстаться с футболистом. В текущем сезоне Йоветич сыграл в 5 матчах в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.