21:09 | ФУТБОЛ — Италия

Агент Йоветича провел переговоры с "Фиорентиной"

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Агент нападающего "Интера" Стевана Йоветича сегодня встретился с руководством "Фиорентины", сообщает Calciomercato. Клуб из Флоренции еще летом хотел подписать 27-летнего черногорца, но сделка не состоялась, поэтому трансфер может быть оформлен в январе. Миланский клуб вылетел из Лиги Европы, поэтому, скорее всего, будет готов расстаться с футболистом. В текущем сезоне Йоветич сыграл в 5 матчах в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Murarius

... и снова здравствуйте! :)

22:45

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