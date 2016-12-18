15:22 | ФУТБОЛ — Италия

Агент Йоветича назвал руководство "Интера" непрофессионалами

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Агент нападающего "Интера" Стевана Йоветича Фали Рамадани обвинил клуб в непрофессионализме, так как его клиента перестали ставить в основной состав. Рамадани заявил, что не собирается терпеть такое отношение к игроку и постарается найти вариант с арендой.

– Тренеры и руководители ведут себя непрофессионально, – цитирует Gazzetta Dello Sport Рамадани. – "Интер" ставит в состав игроков, которые не должны играть в великих клубах. Буду думать об аренде. После этого в конце сезона рассматрим вариант с полноценным трансфером.

В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл в 5 матчах чемпионата Италии, в которых проводил на поле не больше 20 минут. Напомним, что итальянские СМИ недавно сообщали об интересе к черногорцу со стороны "Спартака".

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