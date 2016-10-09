23:15 9 октября | ФУТБОЛ — Италия

Агент Теллеса сообщил о желании футболиста выступать за сборную Италии

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Агент защитника "Порту" Алекса Теллеса подтвердил, что 23-летний бразилец был бы рад выступать за сборную Италии. У футболиста есть итальянское гражданство.

– Я знаю, что Теллес был бы очень рад защищать цвета сборной Италии, – приводит Football Italia слова агента игрока. – Однако на данный момент у меня нет информации о контакте Федерации футбола Италии с Алексом.

В серии А Теллес непродолжительное время выступал за "Интер". В "Порту" он перешел прошлым летом. Ранее футболист защищал цвета "Галатасарая".

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