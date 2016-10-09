Агент Теллеса сообщил о желании футболиста выступать за сборную Италии

Агент защитника "Порту" Алекса Теллеса подтвердил, что 23-летний бразилец был бы рад выступать за сборную Италии. У футболиста есть итальянское гражданство.

– Я знаю, что Теллес был бы очень рад защищать цвета сборной Италии, – приводит Football Italia слова агента игрока. – Однако на данный момент у меня нет информации о контакте Федерации футбола Италии с Алексом.

В серии А Теллес непродолжительное время выступал за "Интер". В "Порту" он перешел прошлым летом. Ранее футболист защищал цвета "Галатасарая".