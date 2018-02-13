Агент Щенсны: "Нет проблем, если Буффон продлит контракт с "Ювентусом"

Агент вратаря "Ювентуса" Войчеха Щенсны Джонатан Барнетт заявил, что у его клиента нет проблем с основным голкипером туринцев Джанлуиджи Буффоном. 40-летний итальянец имеет действующий контракт до конца сезона, но в СМИ появилась информация, что игрок может продлить соглашение.

- Щенсны нравится "Ювентус" и его болельщики, - цитирует Tuttosport Барнетта. - У него хорошие отношения с Буффоном. Если он продлит контракт, проблем не будет. "Ювентус" совершил невероятную сделку, подписав поляка по такой низкой цене (10 миллионов евро. - Прим. "СЭ"). Вот увидите, он станет одним из лучших вратарей в мире.