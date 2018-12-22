Агент Роналду: "Криштиану говорил мне, что хочет играть только за "Ювентус"

Агент португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что его клиент хотел выступать исключительно за "Старую синьору".

- Перед тем, как переехать в Италию, Криштиану говорил мне, что хочет играть только за "Ювентус", хотя еще в январе 2018 года это было сложно себе представить. Идея о переходе пошла от него. Теперь Роналду по-настоящему счастлив рад находиться с новыми партнерами в новой команде. Он счастлив в "Ювентусе".

Победа в Лиге чемпионов? Это очень сложная задача для "Юве", но с приходом Роналду команда, как и весь итальянский футбол, стала сильнее, - цитирует Мендеша Football Italia.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 21 встрече за черно-белых, в которых забил 12 голов и раздал 7 результативных пасов.