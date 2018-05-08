Агент: "Пьяца вернется в "Ювентус"

Агент полузащитника "Шальке" Марко Пьяцы Марко Налетилич уверен, что его клиент вернется в "Ювентус". За немецкий клуб он играет на правах аренды до конца сезона.

- В Германии Марко Пьяца смог преодолеть последствия своей тяжелой травмы. Перейти его убедил главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско, - цитирует агента Tuttosport. - В январе мы ожидали, что к этому моменту Марко проведет больше матчей, но восстановление после травмы требует некоторого времени. Нужно быть реалистами.

В целом это был положительный опыт для Марко в свете грядущего чемпионата мира и его возвращения в Турин. В итальянском клубе верят в него, и сам Марко хочет играть здесь. Пьяца видит свое будущее в "Ювентусе".

В текущем сезоне 23-летний хорват провел семь матчей за "Шальке" в бундеслиге и забил два мяча.