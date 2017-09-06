Агент первого игрока из КНДР, забившего в серии А: "Ежедневно веду переговоры с десятками клубов"

Агент форварда "Перуджи" Хан Кван Сона Сандро Стемперини подтвердил, что интерес к его клиенту проявляют многие клубы. На этой неделе появилась информация об интересе к 19-летнему игроку, который в прошлом сезоне стал первым уроженцем КНДР, отметившимся голом в серии А, со стороны "Ювентуса"​.

- В связи со своим родом деятельности, я каждый день говорю с десятками спортивных директоров, и это нормально, что они задают мне вопросы о Хане, поэтому могу подтвердить, что есть интерес к нему со стороны других клубов, - цитирует Football Italia Стемперини. - На самом деле сейчас рано об этом говорить, так как трансферное окно уже закрылось, а сезон только что начался.