Агент: "Переговоры с Мендешом о Криштиану Роналду начались тогда, когда "Ювентус" подписал другого его клиента"

Известный итальянский агент Людовико Спинози поделился с "СЭ" взглядом на трансфер форварда Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус". Туринский клуб задумался о покупке португальца после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами, когда Роналду забил в Италии. После игры боссы "Старой синьоры" связались с Жорже Мендешом, официальным представителем Криштиану.

– Агент Роналду подтвердил, что эта ситуация заинтриговала и осчастливила его, – отметил Спинози. – Поэтому когда появилась возможность уйти из "Реала", Криштиану сказал, что "Ювентус" – это единственный клуб, где он хочет играть. "Юве" начал обсуждать возможность сделки с мадридцами после той игры в Лиге чемпионов. Переговоры с Жорже Мендешом начались тогда, когда "Ювентус" подписал другого его клиента – Канселу. (Игорь НОВИКОВ)