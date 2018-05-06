Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о контактах с "МЮ"

Агент полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича Матея Кежман заявил, что не контактировал с представителями "Манчестер Юнайтед" по поводу возможного перехода футболиста. Ранее появилась информация, что английский клуб готов предложить за 23-летнего серба 90 миллионов евро.

– "Лацио" предстоит сыграть три важных матча, поэтому в данный момент никто не думает о переговорах, – приводит Lazionews слова Кежмана. – К Сергею существует огромный интерес со стороны топ-клубов, однако у нас нет соглашения ни с одним из них.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел в составе "Лацио" 32 игры, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.