11:47 | ФУТБОЛ — Италия

Агент Милика: "Сарри впечатлило, что Аркадиуш владеет четырьмя языками в совершенстве"

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Агент польского нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика Давид Пшемыслав Пантак признался, что итальянский клуб следил почти год за игроком. Минувшим летом он перешел в "Наполи" из "Аякса" и забил четыре мяча в четырех играх.

– Я дважды встречался с представителями "Наполи", – цитирует Football Italia Пантака. – "Наполи" следил за Миликом с ноября 2015 года. Следили скауты, спортивный директор, тренер. Сарри впечатлило то, что он владеет несколькими языками в совершенстве. Теперь учит итальянский. 23-летний парень будет владель пятью языками. Это о чем-то говорит. Переход в серию А стал настоящим прыжком вперед. В Италии каждую неделю ты можешь встречаться с очень сильными соперниками.

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