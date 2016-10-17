14:52 | ФУТБОЛ — Италия

Агент Милика готов поспорить, что форвард "Наполи" вернется в строй через 100 дней

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Агент нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика Пржемислав Пантак готов поспорить, что польский форвард через 100 дней восстановится от травмы передней крестообразной связки колена. По его словам, 22-летнему форварду поможет его отношение к футболу и огромное желание играть.

– По предварительным прогнозам врачей, возвращение Милика планировалось не раньше чем через 4 месяца после травмы, – приводит Football Italia слова агента игрока. – Готов поспорить, что мой клиент вернется в строй не позднее чем через 100 дней! Время заживления травмы ускорит отношение Милика к футболу и огромное желание как можно скорее выйти на поле.

 

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