Агент Кришито рассказал о состоянии игрока после трагедии в Генуе

Агент бывшего защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал, что игрок очень подавлен из-за трагедии, случившейся в Генуе. Итальянец оказался среди тех, кто проезжал по мосту за десять минут до его обрушения.

– С Кришито и его семьей все в порядке, он проезжал по мосту за десять минут до обрушения и стал свидетелем этой ужасной трагедии. К счастью, ничего страшного с ним не произошло, – рассказал "Известиям" Д'Амико. – Сам Кришито ни с кем сейчас не разговаривает, он слишком подавлен и хочет побыть с семьей.

Не верится, что такие катастрофы могут произойти в 2018 году. Спасибо всем за слова поддержки. У Кришито много фанатов в России, мы в Италии действительно чувствуем вашу поддержку, спасибо. Что касается помощи пострадавшим на мосту, то обо всем этом немного позже – сейчас нам нужно прийти в себя после случившегося. Это крайне печальный день для всей Италии.