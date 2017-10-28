Агент Иммобиле: "Футболист посмеялся, когда узнал об интересе из Китая"

Агент форварда "Лацио" Чиро Иммобиле Марко Соммелла отметил, что слухи об интересе к его клиенту со стороны "Шанхай Шанган" нелепы. Вчера сообщалось о том, что китайский клуб готов предложить итальянцу зарплату в размере 6,5 миллиона евро.

- Вместе с Чиро посмеялись над слухами, что "Шанхай" предлагает 70 миллионов евро за трансфер, - цитирует Football Italia Соммеллу. - Хотим сказать "Лацио" спасибо за продление контракта с Иммобиле. Президент Клаудио Лотито и спортивный директор Игли Таре вознаградили игрока, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Эта сделка доказывает наличие взаимности в связи между клубом и Иммобиле.