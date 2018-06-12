Агент: "Хюсай останется в "Наполи"

Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай останется в клубе независимо от того, займет ли экс-наставник неаполитанцев Маурицио Сарри пост главного тренера "Челси".

- Эльсеид останется в "Наполи", - цитирует Football Italia агента 24-летнего албанца. - Если Сарри все-таки возглавит "Челси", мы не будем уделять этому много внимания.

Ранее сообщалось, что албанский футболист может переехать в Англию в случае назначения Сарри на пост главного тренера "синих".

В минувшем сезоне Хюсай провел 55 матчей во всех турнирах.