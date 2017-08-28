Агент: "Главная цель для Боррьелло – сыграть на чемпионате мира в России"

Андреа Д’Амико, агент нападающего СПАЛа Марко Боррьелло, подчеркнул, что победа бело-голубых в матче 2-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (3:2) войдет в историю. Представитель футболиста также добавил, что его клиент мечтает поехать на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

– Победа над "Удинезе"? Это был волшебный, историческая матч, – цитирует Tuttomercatoweb Д’Амико. – Я очень рад, что ему удалось забить за новую команду. Он настоящий профессионал. Почему СПАЛ? Потому что они поверили в Марко, и я убежден, что он оправдает их ожидания.

Боррьелло – великий чемпион. Он продолжает играть на очень высоком уровне, несмотря на его возраст. Его секрет? Максимальная самоотдача как на самом поле, так и вне его. Чемпионат мира? Действительно, он мечтает сыграть на нем. Главная цель в этом сезоне для Боррьелло – поехать на мировое первенство в Россию.