Агент Франка де Бура ничего не слышал о возможном увольнении голландца из "Интера"

Агент Гвидо Альберс, представляющий интересы главного тренера "Интера" Франка де Бура, сообщил, что не владеет информацией о возможном увольнении голландского специалиста с занимаемой должности. Ранее в прессе появилась информация о том, что в случае потери черно-синими очков в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Торино" де Бур может быть отправлен в отставку. Его сменщиком может стать Лоран Блан.

– Мы ничего не слышали о возможном увольнении, – приводит Football Italia слова Альберса.

На данный момент "Интер" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице серии А, имея в активе 11 очков после 9 туров. Матч между "Интером" и "Торино" состоится 26 октября. Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.