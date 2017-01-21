Агент Доннаруммы требует от "Милана" 10 миллионов евро в год

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может подписать контракт с клубом на новых условиях, сообщает Rai Sport. Агент 17-летнего голкипера Мино Райола хочет, чтобы итальянский клуб платил его клиенту порядка 10 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что в покупке Доннаруммы заинтересованы "Ювентус" и "Реал".

Сторона Доннаруммы хочет получить контракт на четыре года с заработной платой в 10 миллионов евро за сезон. Ранее китайские инвесторы "Милана" готовы были подписать контракт на пять лет с суммой на 50 миллионов. Ввиду задержки перехода власти в итальянском клубе Райола уговорил Доннарумму не соглашаться на контракт и требовать лучших условий. Голкипер выступает за основную команду с 2015 года и в текущем сезоне провел 19 матчей, в которых пропустил 22 мяча.