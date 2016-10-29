02:48 | ФУТБОЛ — Италия

Агент де Бура подтвердил, что специалист останется в "Интере"

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Роберт Витчге, агент главного тренера "Интера" Франка де Бура, подчеркнул, что его клиент продолжит работу с командой. В пятницу руководители клуба должны были собраться на совещание по поводу возможной отставки голландца. Никаких официальных заявлений на этот счет "Интер" не делал.

- Франк, безусловно, останется в "Интере", - приводит Tuttosport слова Витчге. - И это не обсуждается. Он спокоен и сосредоточен на работе, которую должен сделать для клуба. У них очень хороший проект. Повторюсь, он спокоен. Де Бур и его семья счастливы в Милане. 

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