Агент де Бура подтвердил, что специалист останется в "Интере"

Роберт Витчге, агент главного тренера "Интера" Франка де Бура, подчеркнул, что его клиент продолжит работу с командой. В пятницу руководители клуба должны были собраться на совещание по поводу возможной отставки голландца. Никаких официальных заявлений на этот счет "Интер" не делал.

- Франк, безусловно, останется в "Интере", - приводит Tuttosport слова Витчге. - И это не обсуждается. Он спокоен и сосредоточен на работе, которую должен сделать для клуба. У них очень хороший проект. Повторюсь, он спокоен. Де Бур и его семья счастливы в Милане.