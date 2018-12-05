Агент Даниеля Ругани: "Ювентус" не планирует расставаться с моим клиентом"

Агент голкипера "Ювентуса" Даниеля Ругани Давид Торкия заявил, что руководство "бьянконери" не планирует расставаться с 24-летним итальянским футболистом, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что Ругани недоволен количеством игровой практики в "Ювентусе" и летом будущего года может продолжить карьеру в "Челси" или "Арсенале".

– Даниэле мотивирован, чтобы вернуть себе место в стартовом составе команды, – приводит слова Ругани Football Italia. – На протяжении последних лет мне поступало множество предложений от разных клубов, в числе которых был и лондонский "Челси", но "Ювентус" не хочет продавать Ругани. Туринцы верят в него. Рано или поздно мы начнём переговоры о новом контракте Ругани, но когда это произойдёт, будет решать клуб.

В текущем сезоне Ругани провел четыре матча за "Ювентус" и не пропустил ни одного мяча.

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