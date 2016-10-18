Агент Буффона не видит катастрофы в ошибках вратаря

Агент голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартино считает, что в ошибках его клиента нет ничего страшного, так как такое случается со всеми вратарями. Также он отметил, что пока целью 38-летнего голкипера является участие в чемпионате мира-2018.

– Три месяца назад Буффон был лучшим вратарем на чемпионате Европы-2016, – цитирует Sportitalia Мартино. – Конечно, я был разочарован его пропущенным голом против "Удинезе", это была техническая ошибка. Такая же ситуация была в матче против Испании. У него было порядка 1000 матчей в карьере, поэтому неизбежно, что каких-то из них вы допустите ошибку. Это уже случалось раньше, и это случится снова, вратари не могут всю свою карьеру проводить без ошибок, это часть их игры.

Когда Буффон планирует уйти в отставку? Сейчас он хочет достичь чемпионата мира-2018, это цель, которую мы поставили. Это будет его шестое мировое первенство, и он станет единственным игроком, который играл в шести чемпионатах мира.