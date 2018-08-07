Агент Буффона: "Джанлуиджи был уверен, что "Ювентус" подпишет Роналду"

Агент вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина отметил, что голкипер знал о предстоящем переходе в "Ювентус" Криштиану Роналду, когда покидал Турин. По его словам, Буффону будет больно играть против "Ювентуса", если клубы встретятся в Лиге чемпионов.

– Еще в апреле мы об этом не знали, – цитирует RMC Мартину. – Но когда появились первые разговоры, Буффон был уверен, что "Ювентус" подпишет Роналду. Джанлуиджи очень любит "Ювентус", и я надеюсь, что он с ним не встретится. Это может причинить боль Буффону.