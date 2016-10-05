19:06 | ФУТБОЛ — Италия

Агент Брозовича не знает причин, по которым его клиент не играет за "Интер"

0
0
0

Агент полузащитника "Интера" Марсело Брозовича Мирослав Бичанич отметил, что его клиент не играет только из-за разногласий с главным тренером Франком де Буром. Хорватский хавбек потерял место в основе после эмоциональной реакции на замену в матче 4-го тура против "Ювентуса" (2:1).

- К сожалению, у меня нет много информации по данному вопросу, - цитирует FCInterNews.it Бичанича. - Клуб должен выступить с заявлением по поводу Брозовича. Улажен ли конфликт игрока с тренером? Эта ситуация касается только Марсело и Франка де Бура.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ