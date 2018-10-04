Адвокаты назвали сумму, которую хочет получить Майорга от Роналду за изнасилование

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, на которой выступили два адвоката американки Кэтрин Майорги, обвинившей нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании. По словам Лариссы Дрохобицер и Лесли Марка Стовалла, пострадавшая не появляется на публике и не общается с журналистами из-за эмоционального расстройства.

Адвокаты на пресс-конференции объявили, что Майорга требуют от Роналду возмещения ущерба в размере 200 тысяч долларов. У пятикратного обладателя "Золотого мяча" есть 20 дней на ответ.

Ранее Майорга заявила, что Роналду ее изнасиловал в 2009 году в Лас-Вегасе. Сам футболист отрицает обвинения и говорит, что все произошло по взаимному согласию.

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