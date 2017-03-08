Адриано Галлиани: "Соса отказался от больших денег ради "Милана"

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани признался, что полузащитник команды Хосе Соса ради перехода в стан "россонери" отказался от значительной части зарплаты. 31-летний аргентинец перешел в "Милан" из "Бешикташа" прошлым летом за 7,5 миллиона евро.

– Я доволен Сосой, – цитирует Football Italia Галлиани. – Мы вели переговоры с "Бешикташем", который не хотел его отпускать. Но Хосе хотел перейти в "Милан" во что бы то ни стало. Я помню этого парня с Олимпиады-2008, когда он победил в команде с Месси. Мне с тех пор он нравился. Я следил за ним в "Эстудиантесе" еще. Мы о нем можем многое сказать. Он очень хотел перейти в "Милан". Целовать эмблему клуба легко, а Соса отказался от больших денег, чтобы перейти в "Милан". Он отказался от значительной части зарплаты.