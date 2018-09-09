Адриано Галлиани: "Приход Берлускони в серию С может иметь такой же эффект, как появление Роналду в серии А"

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани подтвердил, что экс-владелец "россонери" Сильвио Берлускони хочет купить клуб серии С "Монцу". Итальянские СМИ сообщали, что бывший премьер-министр Италии намерен приобрести 70 процентов акций "Монцы", которая базируется в трех километрах от дома Берлускони.

– Из какой-то фантазии, соблазна эта мысль превратилась во вполне рабочую идею, – цитирует Corriere della Sera Галлиани, который должен занять руководящий пост в "Монце". – Наше прибытие в серию С может иметь такой же эффект, как появление Роналду в серии А.