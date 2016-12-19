18:09 | ФУТБОЛ — Италия

Адриано Галлиани: "Не ждите от "Милана" громких трансферов в январе"

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Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани объяснил, как будет проходить процесс приобретения игроков в зимнее трансферное окно, и заявил, что, скорее всего, клуб не будет подписывать известных игроков. "Милан" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

– Трансферная компания "Милана" сейчас – сложный процесс, – цитирует Football Italia Галлиани. – Я могу найти игрока, договориться с ним, но придется ждать одобрения наших китайских инвесторов. На рынке сейчас все действуют быстро и без необходимости одобрения со стороны. Мы в том положении, когда для покупки игрока нам нужно кого-то продать. Так что я не знаю, что произойдет в январе. Могу сразу заявить, что никаких громких трансферов от нас ждать не стоит.

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