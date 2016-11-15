Адриано Галлиани: "Не так легко изменить свою жизнь после 30 лет в "Милане"

Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани еще не знает, чем займется, когда покинет клуб после завершения сделки по продаже клуба китайской компании. Ранее директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рекомендовал Галлиани на пост президента профессиональной футбольной лиги Италии.

– Получить одобрение от Маротты было очень приятно, – цитирует Sky Italia Галлиани. – Я еще не решил, что буду делать, поскольку не так легко изменить свою жизнь после 30 лет в "Милане". Пока не буду думать об этом. Мы не знаем, когда сделка будет закрыта, 2 декабря или 13-го.