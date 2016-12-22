Адриано Галлиани: "Милан" жаждет мести!"

Генеральный директор "Милана" Андриано Галлиани подчеркнул, что красно-черные будут играть с "Ювентусом" в финале Суперкубка Италии исключительно на победу. По его словам, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Напомним, что поединок пройдет в пятницу в Дохе.

– Нас ждет настоящий финал, – цитирует Football Italia Галлиани. – В Риме мы незаслуженно проиграли "Ювентусу" в финале Кубка Италии и теперь жаждем мести. За последний календарный год мы выиграли друг у друга по матчу, а игра в финале Кубка была равной. Надеюсь, на этот раз мы даже будем лучше.

Сейчас клуб сконцентрирован на развитии молодежи. В стартовом составе "Милана" выходит семь-восемь итальянцев. Думаю, завтра на поле их будет семь, но, конечно, я не допущу ошибки и не назову вам состав. Но я доволен таким положением вещей.