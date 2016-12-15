Адриано Галлиани: "Милан" единственный клуб, в котором играет семь воспитанников"

Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани доволен тем, что в команде используют воспитанников своей футбольной школы. Руководитель считает, что это большое достижение для клуба, который на данный момент идет на третьем месте в серии А.

- Это замечательно, что мы может видеть будущее "Милана" уже сейчас, - цитирует Football Italia Галлиани. – Добро пожаловать в наш театр мечты! То, что происходит с нашей молодежной академией – просто невероятно! Мы единственный клуб, в первой команде которого выступает семь воспитанников! Это 25 процентов команды. Мы с президентом часто мечтаем, что когда-нибудь в "Милане" все игроки будут воспитанниками академии.