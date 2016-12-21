17:37 21 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Адриано Галлиани: "Меня не волнует, преимущество ли опоздание "Милана" в Катар или недостаток"

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Во вторник вечером "Милан" не смог отправиться в Катар из Лондона на матч Суперкубка Италии против "Ювентуса" из-за отмены рейса. Генеральный директор красно-черных Адриано Галлиани заявил, что не видит смысла начинать споры об упущенном времени на подготовку к игре. Поединок пройдет в пятницу в Дохе.

– Просто не прибыл наш самолет, и появилась эта проблемная ситуация, – цитирует Football Italia Галлиани. – Но теперь, кажется, все разрешилось. Мы рады, что участвуем в финале Суперкубка. Мне не хочется начинать споры – у кого было больше времени на подготовку, нашей команде хочется играть. Меня не волнует, преимущество ли наше опоздание или недостаток.

Это очень важный финал. Мы провели с "Ювентусом" три матча в этом году и всегда выступали на одном уровне и один раз выиграли. Приятно, что мы можем проводить так много матчей против туринцев.

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