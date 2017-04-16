Адриано Галлиани: "Гол Сапаты свел меня с ума"

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани выразил уверенность в том, что команда не заслуживала поражения в матче 32-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:2). На седьмой добавленной минуте защитник Кристиан Сапата переправил мяч в ворота черно-синих, установив окончательный счет встречи.

- На гол Сапаты я отреагировал в привычной манере - просто сошел с ума, - приводит Football Italia слова Галлиани. - "Милан" не заслуживал поражения в этом матче. "Интер" не должен жаловаться на пропущенный гол на последних минутах, потому что с нами произошло то же самое в игре с "Ювентусом".