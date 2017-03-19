Адриано Галлиани: "Если инвесторы не купят "Милан", Берлускони сможет продолжить руководить им"

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани уверен, что в случае срыва сделки по продаже клуба китайским инвесторам, президент итальянцев Сильвио Берлускони сможет продолжить руководить командой. Ранее сообщалось, что китайская компания не смогла перечислить депозит "Милану" в размене ста миллионов евро.

- У нас есть ясности по поводу будущего клуба, - цитирует Football Italia Галлиани. - Мы не смогли завершить продажу клуба сразу, поэтому позволили покупателям разделить предложения. Но я хочу отметить, что "Милан" не является сиротой.

Если китайские инвесторы не смогут завершить покупку, то Берлускони сможет продолжить работать с командой, вести ее вперед, чем он занимался последние 30 лет. Я могу заверить вас, что у него это получится.