10:10 | ФУТБОЛ — Италия

Адриано Галлиани: "Если инвесторы не купят "Милан", Берлускони сможет продолжить руководить им"

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Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани уверен, что в случае срыва сделки по продаже клуба китайским инвесторам, президент итальянцев Сильвио Берлускони сможет продолжить руководить командой. Ранее сообщалось, что китайская компания не смогла перечислить депозит "Милану" в размене ста миллионов евро.

- У нас есть ясности по поводу будущего клуба, - цитирует Football Italia Галлиани. - Мы не смогли завершить продажу клуба сразу, поэтому позволили покупателям разделить предложения. Но я хочу отметить, что "Милан" не является сиротой.                                   

Если китайские инвесторы не смогут завершить покупку, то Берлускони сможет продолжить работать с командой, вести ее вперед, чем он занимался последние 30 лет. Я могу заверить вас, что у него это получится.

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