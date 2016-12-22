16:48 22 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Адриано Галлиани: "Чтобы итальянский футбол стал известнее, надо проводить матчи серии А в других странах"

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Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани признал, что итальянский футбол уже далеко не лучший в мире. Функционер считает, что поднять интерес к серии А можно, если чаще проводить матчи турнира в других странах.

– Даже если итальянский футбол больше не лучший в мире, у нас остается красота, – цитирует Sport Mediaset Галлиани. – Наш футбол должен быть известным, мы должны проводить несколько матчей серии А в других странах. Кроме того, продавая телевизионные права, мы должны четко представлять, будет ли в той стране интерес к турниру. Мы хотим подарить наш футбол всему миру, каждой стране и думать не только о деньгах, но и о престиже.

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