Адем Ляич: "Надеюсь, что мое время пришло"

Нападающий "Торино" Адем Ляич надеется, что его команда сможет доставить проблем "Ювентусу" в матче 6-го тура чемпионата Италии. Также он выразил надежду, что пришло его время.

- Я допускал ошибки в прошлом, - цитирует Football Italia Ляича. - Теперь я надеюсь, что мое время пришло, играя с нападающими на той позиции, которую я предпочитаю. Чувствую себя все лучше и готов к дерби с "Ювентусом. В прошлом году на этом стадионе я забил гол со штрафного, который я вряд ли забуду, было бы здорово повторить его. Бьянконери остаются сильной командой, нам нужно провести идеальный матч с правильным отношением. Постараемся доставить проблем туринцам.