Адем Ляич: "Для "Торино" каждая игра, как финал"

Нападающий "Торино" Адем Ляич остался доволен победой над "Палермо" в 8-м туре чемпионата Италии (4:1), несмотря на сложность поединка. Также он отметил, что команда надеется продолжать победную серию.

- "Торино" знал еще перед игрой, что это будет трудный поединок, - цитирует Sky Sports Ляича. - Мы пропустили быстрый гол, но сразу же очень хорошо ответили. "Торино" забил четыре мяча и победил в третий раз подряд. Сейчас мы думаем о следующем сопернике. Для нас каждая игра, как финал, мы стараемся играть друг за друга и выигрывать. Надеюсь, сможем продолжать побеждать.