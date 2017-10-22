Адель Таарабт: "Опыт игры в "Милане" разрушил меня психологически"

Полузащитник "Дженоа" Адель Таарабт в преддверии матча чемпионата Италии с "Миланом" признался, что не очень тепло вспоминает время, проведенное в стане "россонери". 28-летний марокканец играл за "Милан" с января по июнь 2014 года на правах аренды из "КПР", забил четыре мяча в 16 матчах и сделал две голевые передачи.

– Этот опыт разрушил меня психологически, – цитирует La Gazzetta dello Sport Таарабта. – Я хорошо там выступил, мы были на грани подписания контракта, а затем пришел Филиппо Индзаги и решил все иначе. Возвращение в "КПР" после игры в Лиге чемпионов рядом со звездами уровня Кака было болезненным. Тут я подружился с Марио Балотелли. Мы с ним часто видимся. Он похож на меня – мы оба нуждаемся в любви. В "Ницце" он снова стал отличным игроком, получив поддержку руководства клуба.

Игра с "Миланом" будет эмоциональной для меня. Я тут провел замечательные полгода. Сейчас команда сильно изменилась, непросто выстроить игру полностью обновленного состава. Но всему итальянскому футболу важно возвращение сильного "Милана". Я знаю, каково это. Если за 20 минут "Милан" не забивает, то начинается неприятное давление фанатов.