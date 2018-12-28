9 человек арестованы из-за столкновений перед игрой "Интер" - "Наполи"

Девять человек арестованы после беспорядков, устроенных болельщиками перед матчем 18-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Наполи", информирует Football Italia.

Напомним, что фанаты миланского клуба напали на автобус с неаполитанскими тиффози. Помимо этого, по ходу вчерашнего дня пострадали еще четыре фаната "Наполи". Еще один болельщик скончался перед началом игры - его сбила машина.



Как отмечает издание, среди задержанных нет того, кто был за рулем автомобиля, сбившего погибшего.

"Интер" переиграл "Наполи" со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил аргентинский форвард миланцев Лаутаро Мартинес. После этой победы черно-синие набрали 36 очков в 18 играх и укрепились на третьем месте в турнирной таблице серии А. "Наполи" остался на втором месте с 41 баллом в активе.

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