21:59 | ФУТБОЛ — Италия

40-летний Сторари вернулся в "Милан"

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"Милан" объявил о возвращении в клуб вратаря Марко Сторари. Как сообщает пресс-служба "россонери", 40-летний итальянец до конца сезона был арендован у "Кальяри". Ему будет отведена роль второго вратаря, так как первым номером команды остается Джанлуиджи Доннарумма. В текущем сезоне Сторари сыграл в 16 матчах во всех турнирах, пропустил 37 голов и 1 раз сыграл на ноль.

Напомним, Марко Сторари являлся игроком "Милана" с 2007 по 2010 год, но сыграл всего в 13 матчах, пропустив 17 мячей.

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Материалы REN-TV

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