35-летний Квальярелла забивает 10 игр подряд. Такого не было в Италии с 1994 года

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла забил два мяча в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины"​ (3:3) и теперь его голевая серия насчитывает 10 матчей подряд, что является рекордом впервые с 1994 года, сообщает Твиттер Squawka Football.

В серии А рекорд по результативности принадлежит бывшему нападающему "фиалок" Габриэлю Батистуте. В 1994 году аргентинец забивал 11 игр подряд.

Квальярелла может повторить рекорд Батистуты, забив в 11 матчах Серии А подряд. 26 января "Сампдория" примет на своем поле "Удинезе"​ в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

В рамках своей 10-матчевой голевой серии Квальярелла забивал в ворота "Милана", "Торино", "Дженоа", "Болоньи", "Лацио", "Пармы", "Эмполи", "Кьево", "Ювентуса" и "Фиорентины".