34 года назад Паоло Мальдини дебютировал в составе "Милана"

34 года назад в составе "Милана" дебютировал легендарный защитник команды Паоло Мальдини. Об этом сообщает официальный твиттер россонери.

50-летний Паоло Мальднии провел первый матч за первую команду "Милана" 20 января 1985 года против "Удинезе" в чемпионате Италии., заменив травмированного Серджио Баттистини. Тогда ему было всего 16 лет.

Вместе с "Миланом" футболист семь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз - Кубок/Лигу чемпионов.

#OnThisDay, 34 years ago, Paolo Maldini made his Serie A debut with the Rossoneri 🔴⚫️

Oggi, 34 anni fa, Paolo Maldini indossava per la prima volta in campionato la maglia rossonera 🔴⚫️ pic.twitter.com/AHwAwxeuZ1 – AC Milan (@acmilan) 20 января 2019 г.

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