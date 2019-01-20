14:37 | Футбол — Италия

34 года назад Паоло Мальдини дебютировал в составе "Милана"

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34 года назад в составе "Милана" дебютировал легендарный защитник команды Паоло Мальдини. Об этом сообщает официальный твиттер россонери.

50-летний Паоло Мальднии провел первый матч за первую команду "Милана" 20 января 1985 года против "Удинезе" в чемпионате Италии., заменив травмированного Серджио Баттистини. Тогда ему было всего 16 лет.

Вместе с "Миланом" футболист семь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз - Кубок/Лигу чемпионов.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/italy/

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