250-й гол Тотти не спас "Рому" от поражения в матче с "Торино"

"Торино" в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл "Рому" со счетом 3:1. Дубль оформил Яго Фальке, ранее выступавший в составе "волков". Еще один гол забил Андреа Белотти. Единственный мяч у римского клуба с пенальти забил Франческо Тотти. Для полузащитника, которому послезавтра исполнится 40 лет, это 250-й гол в серии A.

Чемпионат Италии

Серия A

6-й тур

"Торино" - "Рома" - 3:1 (1:0)

Голы: Белотти, 8 (1:0). Яго Фальке, 52 - с пенальти (2:0). Тотти, 55 - с пенальти (2:1). Яго Фальке, 65 (3:1).

"Торино": Харт, Де Сильвестри (Дзаппакоста, 62), Россеттини, Кастан, Баррека, Оби (Базелли, 23), Бенасси, Вальдифиори, Яго Фальке (Мартинес, 77), Белотти, Бойе.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Де Росси (Тотти, 46), Стротман, Наингголан (Эль-Шаарави, 71), Флоренци, Джеко, Перотти (Паредес, 81), Салах.

Предупреждения: Де Росси, 12. Бруну Перес, 56. Флоренци, 69. Харт, 80. Манолас, 86.

Судья: Тальявенто.

25 сентября. Турин. Стадион Olimpico Di Torino.