"17 лет побед, поражений и трофеев". Буффон попрощался с "Ювентусом"

Многолетний вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в Твиттере попрощался с болельщиками "старой синьоры". Сегодня, 30 июня, истекает срок его контракта с туринцами.

"17 лет в составе "бьянконери" официально заканчиваются сегодня, – написал Буффон. – 17 лет друзей, товарищей, слез, побед, поражений, трофеев, слов, злости, разочарований, счастья и множества эмоций. Я никогда этого не забуду. Они навсегда останутся со мной".

Напомним, Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. За это время он завоевал вместе с туринцами 19 трофеев. Помимо девяти скудетто он 4 раза выигрывал Кубок Италии, а также 5 раз становился обладателем Суперкубка Италии.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2 – Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 30 июня 2018 г.

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