16-летний форвард "Дженоа" попал в сферу интересов "Челси" и "Манчестер Сити"

"Челси" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему "Дженоа" Пьетро Пеллегри, сообщает Il Secolo XIX. По информации источника, на 16-летнего игрока обратили внимание главные тренеры английских клубов - Антонио Конте и Хосеп Гвардьола.

Отмечается, что также на форварда претендуют гранды серии А – "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Пеллегри провел в составе "Дженоа" в этом сезоне один матч, оформив дубль в игре с "Лацио". Благодаря этому он установил рекорд – стал автором самого молодого дубля в истории элиты итальянского футбола (на момент матча с "Лацио" ему было 16 лет и 112 дней).

Вундеркинд из Генуи. Он сделал дубль в 16 лет