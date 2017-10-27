13 фанатам "Лацио" запретили посещать стадионы в связи с антисемитским скандалом

Полиция Рима объявила о запрете на посещение стадионов для 13 фанатов "Лацио", которые замешаны в антисемитском скандале, сообщает AFP. Самое тяжелое наказание было выписано 46-летнему болельщику, который ранее трижды получал подобные запреты. Он не сможет посещать стадионы еще восемь лет. 12 других получили пятилетний запрет. Среди наказанных фанатов шестеро принадлежат к основной фан-группе "Лацио" Irriducibili.

Напомним, в начале месяца "Лацио" получил запрет на продажу билетов на фанатскую трибуну на игры чемпионата Италии против "Кальяри" (22 октября) и "Удинезе" (5 ноября) из-за расистских скандирований со стороны болельщиков римского клуба в игре с "Сассуоло" (6:1, 1 октября).

Фанатам "Лацио" удалось проникнуть на домашний стадион на игру с "Кальяри", расклеив на трибунах материалы антисемитского и гомофобного характера, адресованные принципиальному сопернику – "Роме". Среди прочего, на зрительских местах были оставлены снимки еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером. Причем на фото девочка была в форме "Ромы".

Всего с помощью камер видеонаблюдения удалось вычислить 20 нарушителей, поэтому полиция может выписать запреты для остальных участников акции.