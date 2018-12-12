"Реал" – ЦСКА: Время ставить на наших

ЦСКА в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов встретится в Мадриде с "Реалом". Сейчас армейцы занимают четвертое место в группе G, имея столько же очков, сколько и у "Витории" – 4. В плей-офф Лиги чемпионов им уже не попасть, но есть шансы на участие в 1/16 финала Лиги Европы. Кто станет третьим в группе, тот там и окажется. ЦСКА для того, чтобы опередить "Викторию", нужно набрать в заключительном туре больше очков, чем чешская команда (она встретится с "Ромой") – то есть как минимум не проиграть в столице Испании.

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Согласно котировкам Winline, "Реал" – явный фаворит встречи: коэффициент на победу мадридского клуба – 1.21, на ничью – 6.90, на победу ЦСКА – 12.00.

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Любопытный факт: "Реал" и ЦСКА провели между собой три матча. В 2012-м году встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Москве закончилась вничью, а вот в ответном поединке в Мадриде мадридский клуб победил 4:1. В этом году армейцы дома обыграли "сливочных" со счетом 1:0.

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