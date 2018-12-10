Последний тур группового этапа ЛЧ: "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Наполи" бьются за плей-офф!

Во вторник "Барселона" на крупнейшем стадионе Европы "Камп Ноу" сыграет с "Тоттенхэмом". Для испанского клуба матч не будет иметь турнирного значения – сине-гранатовые уже гарантировали себе первое место в группе B, набрав 13 очков. "Тоттенхэм" сражается за место в плей-офф. У него и "Интера", который в параллельной встрече сыграет с ПСВ, – по семь очков. Пока английский клуб идет вторым за счет гола, забитого "Интеру" на чужом поле, однако ясно, что права на поражение в Барселоне у "шпор" нет!

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Коэффициент Winline на победу "Барселоны" – 2.06, на ничью – 4.06, на победу "Тоттенхэма" – 3.26.

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В тот же вечер "Ливерпуль" на легендарной арене "Энфилд Роуд" сразится с "Наполи". Лидер чемпионата Англии в сложной ситуации – в группе С Лиги чемпионов он идет на третьем месте с 6 очками. При этом у ПСЖ 8 очков, а у "Наполи" – 9. Чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала ЛЧ, "Ливерпуль" устроит победа или с разностью не меньше двух мячей, или 1:0. Итальянскому клубу же вполне достаточно ничьей. Поражение 1:2, 2:3, 2:4 и т.д. – ему также вполне подойдет.

Коэффициент Winline на победу "Ливерпуля" – 1.63, на ничью – 4.40, на победу "Наполи" – 5.03.

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