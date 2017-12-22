Интрига дня. Одержит ли Вальверде первую победу над Зиданом? Коэффициент – 3.06

В субботу в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" состоится суперматч, в котором сыграют "Реал" и "Барселона". (встреча начнется 23 декабря в 15.00 по московскому времени). К этому четвергу, по мнению букмекера Winline, фаворит игры – "Реал": П1 2.16 – Н 3.98 – П2 3.06. Эти и другие коэффициенты – здесь.

"Королевский клуб" смазал старт сезона и уже 16-го тура отстает от каталонцев 11 очков, правда, имеет один матч в запасе. "Барса" сейчас занимает первое место с 42 очками, а "Реал" расположился на четвертой строчке с 31 баллом, уступая еще "Атлетико" и "Валенсии".

Любопытный факт: главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде проиграл все матчей наставнику "Реала" Зинедину Зидану – три с "Атлетиком" и два с "Барселоной". Сможет ли он впервые победить? Коэффициент – 3.06.

Еще один факт: лучшим бомбардиром класико является каталонский гениальный Лионель Месси(24 гола). Вторым снайпером пока значится легендарный Альфредо Ди Стефано (18), а на третьей строчке суперзвездный лидер мадридцев Криштиану Роналду (17), и, по мнению Winline, у него шансов забить больше, чем у аргентинца – 1.62 против 1.64. Переходи по ссылке и смотри главный матч декабря, в котором звезды вновь будут писать историю.