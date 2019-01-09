Вячеслав Караваев: "В Голландии футбол, можно сказать, без обороны"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев, ранее выступавший за пражскую "Спарту", рассказал про особенности голландского футбола.

– Второй переезд – из Чехии в Голландию – получился уже более легким?

– Сложности были только футбольными. В Чехии игра, как у нас, физическая и довольно закрытая. А в Голландии футбол быстрый, техничный, можно сказать – без обороны. Поэтому много хоккейных счетов – 5:2, даже 7:3. Когда Леонид Викторович пришел – первым делом выстроил игру в обороне. И это, считаю, правильно, потому что сзади был хаос.

А в плане общения проблем вообще не было! По-английски здесь все говорят. Девушка моя вначале боялась разговаривать, но мы проводили много времени с одноклубниками и их подругами – так и она втянулась. Больше всего времени проводим со словаком Матушем Беро, с которым могу и по-чешски разговаривать. Наши подруги тоже сдружились. Мы – на тренировку, они в это время могут в Амстердам съездить. (Игорь Рабинер)

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