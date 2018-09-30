"Витесс" Слуцкого в меньшинстве не смог удержать ничью с "Фейеноордом"

"Фейеноорд" обыграл "Витесс" в матче 7-го тура чемпионата Голландии - 2:1. На флангах обороны команды Леонида Слуцкого 90 минут провели россиянин Вячеслав Караваев и бывший защитник "Динамо" Александр Бюттнер.

"Витесс" на 63-й минуте остался в меньшинстве и удерживал ничейный счет до 88-й минуты. Победный мяч провел бывший форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси.

"Витесс" с 9 очками занимает седьмое место в таблице, "Фейеноорд" идет третьим.

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7-й тур

"Фейеноорд" - "Витесс" - 2:1 (0:1)

Голы: Беро, 32 (0:1). Боттегин, 47 (1:1). ван Перси, 87 (2:1).

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Боттегин, Сен Жюст, Маласиа, Класи (Айюб, 82), Торнстра (Ларссон, 46), Вилхена, ван Перси, Бергхейс, Венте (Йергенсен, 57).

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Сереро, Фор, Брюнс, Беро, Беренс (Дарфалу, 61), Матавж (Кларк, 75).

Предупреждения: Бюттнер, 63. Фор, 86.

Удаления: Брюнс, 63. ван Перси, 90+1. Дуки, 90+5.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

30 сентября. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

"Хераклес" - "Эммен" - 2:1 (2:0)

Голы: Кувас, 6 (1:0). Петерсон, 7 (2:0). Янсен, 68 - с пенальти (2:1).

АЗ - "Зволле" - 2:2 (1:1)

Голы: Идрисси, 10 (1:0). ван Крой, 36 (1:1). Тил, 76 (2:1). Флемминг, 88 (2:2).

"Де Графсхап" - "Виллем II" - 2:1 (1:0)

Голы: Нейланд, 21 (1:0). Саддики, 49 (1:1). Льюис, 89 - в свои ворота (2:1).

Нереализованный пенальти: Баккер (Д), 28 (мимо)

Удаления: Аккайнак (В), 18. Паласиос (В), 64.

"Гронинген" - "Утрехт" - 1:1 (0:1)

Голы: ван де Стрек, 16 (0:1). Мендес Морейра, 76 (1:1).

Удаление: Густафссон (У), 66.